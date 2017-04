Die Aktion zeigt auch, dass die Beantwortung der Trainerfrage wichtiger ist als das Spiel gegen Vaduz. Doch es gibt noch weitere Gründe, warum der Leader nicht gegen das Schlusslicht gewinnt:

1. Die Störfeuer

«An die Mannschaft wurde unter der Woche viel herangetragen. Da war es nicht einfach, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren», sagt FCB-Trainer Urs Fischer und spricht damit zum einen den Trubel um die Bekanntgabe des zukünftigen Cheftrainers Raphael Wicky an.

Ausserdem missfällt dem noch amtierenden Coach, dass bereits intensiv über eine allfällige Meistersause im Falle der Fälle diskutiert wurde. Die Mannschaft entschied sich, bei einer «Sofa-Meisterschaft» nicht am freien Sonntag auf dem Barfi zu erscheinen. Dafür gibt es am Tag nach dem letzten Meisterschaftsspiel eine grosse Jubiläumsmeisterfeier, bei der auch viele Familien dabei sein sollen. Am Samstag sorgte dann Vaduz dafür, dass das Thema Meisterschaft vertagt wird. Dank der gestrigen Niederlage von YB (1:2 gegen Lugano) kann der FCB am kommenden Freitag in Luzern trotzdem aus eigener Kraft Meister werden. Es fehlt ein einziger Punkt.