Der Franzose Antoine Griezmann brachte Atletico nach 34 Minuten nach einem Zuspiel von Diego Costa in Führung. Es war der erste Treffer in der Meisterschaft für den Stürmer seit dem 2. Dezember. In der 73. Minute schaffte Gironas Portu den Ausgleich für den Aussenseiter.

Vincenzo Montella kam beim 3:0 gegen Espanyol Barcelona im dritten Meisterschaftsspiel zum ersten Sieg als Trainer des FC Sevilla. Der Italiener, Ende November bei Milan entlassen, scheint nach kurzer Eingewöhnungszeit in Spanien angekommen zu sein. Unter der Woche hatte sein Team im Cup auswärts gegen Atletico Madrid gewonnen.

Telegramme/Resultate:

Atletico Madrid - Girona 1:1 (1:0). - 55'067 Zuschauer. - Tore: 34. Griezmann 1:0. 73. Portu 1:1.

Espanyol Barcelona - FC Sevilla 0:3 (0:2). - 19'607 Zuschauer. - Tore: 15. Vazquez 0:1. 34. Sarabia 0:2. 90. Muriel 0:3.

Die weiteren Spiele vom Samstag: Villarreal - Levante 2:1. - 20.45 Uhr: Las Palmas - Valencia.

Rangliste:

1. FC Barcelona 19/51 (52:9). 2. Atlético Madrid 20/43 (29:9). 3. Valencia 19/40 (40:19). 4. Villarreal 20/34 (28:22). 5. Real Madrid 18/32 (32:17). 6. FC Sevilla 20/32 (26:28). 7. Eibar 19/27 (24:31). 8. Betis Sevilla 19/27 (33:36). 9. Girona 20/27 (29:29). 10. Getafe 20/27 (25:20). 11. Athletic Bilbao 20/26 (23:22). 12. Celta Vigo 19/25 (33:27). 13. Leganes 18/24 (15:17). 14. Espanyol Barcelona 20/24 (16:25). 15. San Sebastian 19/23 (33:34). 16. Alaves 19/18 (14:27). 17. Levante 20/18 (16:28). 18. Deportivo La Coruña 19/16 (21:37). 19. Las Palmas 19/11 (14:46). 20. Malaga 19/11 (13:33).