Auch Lausanne - Vaduz verschoben

Der Liechtensteiner Klub befindet sich nach drei positiven Corona-Fällen bis am 3. November in Quarantäne. Noch ist offen, wann die Partie nachgeholt wird. Am kommenden Wochenende finden nach momentanem Stand drei Super-League-Spiele statt. Luzern - Sion wurde bereits letzte Woche verschoben.

Auch in der Challenge League wurde eine weitere Spielverschiebung bekannt. Weil beim FC Winterthur weitere Spieler in Quarantäne mussten, kann die Partie gegen Lausanne-Ouchy vom Dienstag, 3. November, nicht wie geplant stattfinden. Bereits zuvor war das Spiel der Winterthurer vom kommenden Freitag bei Neuchâtel Xamax abgesagt worden.