Dieser sitzt an einem der Tische in der Lobby der Zürcher Saalsporthalle und gibt Einblick in seine berufliche Gefühlswelt. Schon gleich nach der Auslosung im Dezember hatte er einem Radiosender aus Neapel ein Interview gegeben.

Und wenn er damals dasselbe gesagt hat wie heute, dann wissen die Tifosi am Fusse des Vesuv, dass ihre Lieblinge im Letzigrund mit einigem Widerstand rechnen müssen. «Wir wollen gewinnen», sagt Marchesano. «Und eine Runde weiterkommen.»

Eine mutige Ansage

Die SSC Napoli ist ja nicht irgendein Verein, sondern der italienische Vizemeister. Der in der Serie A auch jetzt wieder Tabellenzweiter ist, elf Punkte hinter Juventus zwar, aber neun Zähler vor Inter und gar dreizehn vor der AC Milan.

Doch der 3:2-Erfolg über Bayer Leverkusen in der Gruppenphase der Europa League, der erste Sieg über einen Bundesligaklub, gibt dem FCZ Selbstvertrauen. «Obwohl ich Napoli schon noch etwas höher einschätze», sagt Marchesano. Er hatte zwar gehofft, sie würden in den Sechzehntelfinals auf einen etwas leichteren Gegner treffen, doch wenn es schon ein Schwergewicht sein musste, dann Napoli.

«Ich bin Schweizer»

Seine Eltern sind einst aus Kalabrien, ganz im Süden des Landes, noch viel weiter südlich als Neapel liegt, in die Schweiz eingewandert und haben sich im Tessin niedergelassen. Obwohl Marchesano in Bellinzona geboren wurde und aufgewachsen ist, besitzt er neben dem Schweizer Pass auch noch den italienischen. «Den benütze ich aber nie, ich bin Schweizer», betont der zentrale Mittelfeldspieler.