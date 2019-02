Barcelonas erster Verfolger Atlético Madrid verlor erstmals seit fünf Monaten in der Meisterschaft. Betis Sevilla sicherte sich den 1:0-Heimsieg gegen Atlético dank einem von Sergio Canales verwerteten Handspenalty in der 64. Minute.

Es war erst die zweite Niederlage von Atlético Madrid in dieser Saison. Zuvor hatte das Team von Diego Simeone am 1. September in der Meisterschaft (0:1 bei Celta Vigo) und am 24. Oktober in der Champions League (0:4 in Dortmund) verloren.

Resultate und Tabelle:

Betis Sevilla - Atlético Madrid 1:0 (0:0). - 50'864 Zuschauer. - Tor: 64. Canales (Handspenalty) 1:0.

Freitag: Huesca - Valladolid 4:0. - Samstag: Levante - Getafe 0:0. San Sebastian - Athletic Bilbao 2:1. FC Barcelona - Valencia 2:2. Celta Vigo - FC Sevilla 1:0. - Sonntag: Villarreal - Espanyol Barcelona 2:2. Betis Sevilla - Atlético Madrid 1:0. Eibar - Girona 18.30. Real Madrid - Alaves 20.45. - Montag: Rayo Vallecano - Leganes 21.00.

1. FC Barcelona 22/50 (60:23). 2. Atlético Madrid 22/44 (32:14). 3. Real Madrid 21/39 (34:26). 4. FC Sevilla 22/36 (36:23). 5. Alaves 21/32 (22:24). 6. Getafe 22/32 (25:18). 7. Betis Sevilla 22/32 (26:26). 8. Valencia 22/30 (24:20). 9. San Sebastian 22/30 (27:25). 10. Levante 22/27 (32:40). 11. Eibar 21/26 (26:30). 12. Athletic Bilbao 22/26 (23:28). 13. Valladolid 22/25 (19:28). 14. Espanyol Barcelona 22/25 (25:36). 15. Girona 21/24 (23:28). 16. Celta Vigo 22/24 (34:36). 17. Leganes 21/23 (20:26). 18. Rayo Vallecano 21/23 (25:36). 19. Villarreal 22/19 (23:31). 20. Huesca 22/15 (21:39).