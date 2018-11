Antoine Griezmann brachte Atlético in der 69. Minute verdient in Führung. Leganes schaffte gegen den Spielverlauf acht Minuten vor Spielende den Ausgleich durch Guido Carrillo. Griezmann verpasste den Siegtreffer in der Nachspielzeit mit einem zu hoch angesetzten Schuss.

Resultat und Tabelle:

Leganes - Atlético Madrid 1:1 (0:0). - Tore: 69. Griezmann 0:1. 82. Carrillo 1:1.

1. FC Barcelona 10/21 (28:12). 2. Alaves 10/20 (14:9). 3. Atlético Madrid 11/20 (13:6). 4. FC Sevilla 10/19 (22:13). 5. Espanyol Barcelona 10/18 (14:8). 6. Valladolid 10/16 (9:7). 7. Levante 10/16 (16:15). 8. Getafe 10/15 (10:8). 9. Real Madrid 10/14 (14:14). 10. Girona 10/13 (12:14). 11. Celta Vigo 10/13 (17:13). 12. San Sebastian 10/12 (12:13). 13. Betis Sevilla 10/12 (5:9). 14. Valencia 10/11 (7:8). 15. Eibar 10/11 (10:17). 16. Athletic Bilbao 10/10 (11:15). 17. Villarreal 10/9 (8:10). 18. Leganes 11/9 (9:16). 19. Rayo Vallecano 10/6 (10:20). 20. Huesca 10/5 (8:22).