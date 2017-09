Bei Chelsea wird Diego Costa nicht mehr benötigt, für seinen neuen Klub Atlético greift er erst ab dem kommenden Januar wieder ein - am Donnerstag hatten sich die Klubs auf einen Deal geeinigt, der verschiedenen Ressourcen zufolge mit gegen 55 Millionen Euro dotiert ist.

Auf der Tribüne im neuen Madrider Schmuckstück Wanda Metropolitano sah der ehemalige Champions-League-Finalist, wie seine künftigen Teamkollegen in der Top-Affiche der 6. Runde gegen den FC Sevilla zu einem 2:0-Sieg stürmten und auf Kosten der Gäste auf Position 2 hinter Barça vorrückten.

Diego Simeones weiterhin in allen Wettbewerben ungeschlagene Auswahl blickt auf erfolgreiche Wochen zurück. Eine gute Rolle spielte dabei seit verbüsster Rotsperre Antoine Griezmann. Gegen Malaga sorgte er in der vorletzten Partie solo für den Unterschied, nun erhöhte der Franzose im Duell mit Sevilla in der 69. mit einem Abschluss aus spitzem Winkel auf 2:0.

Real dank Ceballos

Mit Cristiano Ronaldo und ohne Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos und Luka Modric fand Real Madrid drei Tage nach der 0:1-Heimniederlage gegen Betis Sevilla auf die Siegerstrasse zurück. Beim bis dahin punkte- und torlosen Alaves resultierte indes nur ein 2:1-Minisieg.

Der spanische U21-Internationale Dani Ceballos markierte in der ersten Halbzeit seine ersten beiden Tore für Real. Für Alaves brach Manu Garcia mit dem zwischenzeitlichen 1:1 den Tor-Bann.

Telegramme und Rangliste:

Atlético Madrid - FC Sevilla 2:0 (0:0). - 60'823 Zuschauer. - Tore: 46. Carrasco 1:0. 69. Griezmann 2:0.

Alaves - Real Madrid 1:2 (1:2). - 19'559 Zuschauer. - Tore: 10. Dani Ceballos 0:1. 40. Manu Garcia 1:1. 43. Dani Ceballos 1:2.

Rangliste: 1. FC Barcelona 5/15 (17:2). 2. Atlético Madrid 6/14 (12:4). 3. FC Sevilla 6/13 (7:3). 4. Real Madrid 6/11 (11:6). 5. Levante 5/9 (8:4). 6. Valencia 5/9 (9:3). 7. Betis Sevilla 5/9 (6:7). 8. San Sebastian 5/9 (11:10). 9. Villarreal 5/7 (6:5). 10. Athletic Bilbao 5/7 (4:3). 11. Leganes 5/7 (3:3). 12. Las Palmas 5/6 (5:8). 13. Eibar 5/6 (3:10). 14. Getafe 5/5 (4:5). 15. Girona 5/5 (3:5). 16. Espanyol Barcelona 5/5 (3:8). 17. Celta Vigo 5/4 (6:8). 18. Deportivo La Coruña 5/4 (6:11). 19. Malaga 5/0 (1:11). 20. Alaves 6/0 (1:10).