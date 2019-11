Atalanta schiesst erstmals in der Serie A keine Tore

Der Kroate Mario Pasalic mit einem Eigentor sowie der Uruguayer Christian Oliva schossen die Tore für Cagliari, das Atalanta dank dem unerwarteten Sieg überholte und nun auf Platz 4 klassiert ist. Atalantas Stürmer Josip Ilicic sah kurz vor der Pause für einen Tritt gegen die Kniekehle eines Gegenspielers die Rote Karte.

Mit einem Spieler weniger war die Aufholjagd in der zweiten Halbzeit für Remo Freuler und Co. ein aussichtsloses Unterfangen. Letztlich blieb Atalanta, mit 30 Treffern noch immer die beste Offensive der Liga, erstmals in dieser Saison ohne Tor.

Während Atalanta drei von fünf Heimspiele nicht gewinnen konnte, setzte sich Cagliari klammheimlich im Bereich der Europacup-Plätze fest. Die Sarden waren mit zwei Niederlagen gestartet, holten seither aber in neun Spielen 21 Punkte und gewannen auch schon auswärts gegen Napoli.

Cagliari, das von Tommaso Giulini geführt wird, dem Bruder des früheren Bellinzona-Besitzers Gabriele Giulini, tätigte im Sommer einige erstaunliche Transfers. Die Nachhaltigkeit ist allerdings nicht gesichert: Giovanni Simeone (Fiorentina), Radja Nainggolan (Inter Mailand), Luca Pellegrini (Juventus Turin), Marko Rog (Napoli) und Torhüter Robin Olsen (AS Roma) sind nur ausgeliehen.

Telegramm:

Atalanta Bergamo - Cagliari 0:2 (0:1). - 18'617 Zuschauer. - Tore: 32. Pasalic (Eigentor) 0:1. 58. Oliva 0:2. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 39. Rote Karte gegen Ilicic (Atalanta) wegen einer Tätlichkeit.

Rangliste:

1. Juventus Turin 11/29 (19:9). 2. Inter Mailand 11/28 (24:11). 3. AS Roma 11/22 (20:12). 4. Cagliari 11/21 (18:10). 5. Atalanta Bergamo 11/21 (30:18). 6. Lazio Rom 10/18 (22:10). 7. Napoli 11/18 (21:15). 8. Fiorentina 10/15 (15:13). 9. Parma 10/13 (15:14). 10. AC Milan 10/13 (10:13). 11. Hellas Verona 10/12 (7:8). 12. Bologna 11/12 (15:17). 13. Torino 11/11 (11:17). 14. Udinese 10/10 (5:17). 15. Sassuolo 9/9 (16:18). 16. Lecce 10/9 (11:19). 17. Genoa 10/8 (13:23). 18. Brescia 9/7 (9:14). 19. SPAL Ferrara 10/7 (7:17). 20. Sampdoria Genua 10/5 (6:19).