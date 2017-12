Arsenal, bei dem Granit Xhaka den ganzen Match bestritt, hatte grosse Schwierigkeiten, den im untersten Bereich der Tabelle klassierten Aufsteiger aus Nordengland zu dominieren und zu guten Chancen zu kommen. Das einzige Tor war jedoch eine Augenweide. Mesut Özil erzielte es nach 23 Minuten aus rund 14 Metern mit einer Direktabnahme aus Hüfthöhe.

Auch Chelsea hatte mehr Schwierigkeiten als erwartet, um Southampton daheim 1:0 zu bezwingen. Marcos Alonso traf wenige Sekunden vor der Pause. Im Unterschied zu Arsenal erspielte sich Chelsea jedoch eine Reihe erstklassiger Chancen.

Shaqiri taucht mit Stoke

Stoke City verfängt sich immer mehr in der Abstiegszone. Das 0:3 zuhause gegen das ebenfalls nicht auf Rosen gebettete West Ham United bedeutete die fünfte Niederlage in den letzten sechs Meisterschaftsspielen. Das 2:0 nach 75 Minuten erzielte Marko Arnautovic, der letzte Saison noch für Stoke gespielt hatte. Bis zu diesem 2:0 kamen weder Xherdan Shaqiri noch einer seiner Mitspieler zu einer reellen Torchance. Auch für Trainer Mark Hughes musste dies eine bittere Erkenntnis gewesen sein.

Huddersfield spielte erst zum vierten Mal in dieser Saison mit Florent Hadergjonaj in der Startaufstellung. Dem Aufsteiger reichte es zum dritten Auswärtssieg, einem 4:1 in Watford.

Premier Leauge. Die 18. Runde vom Samstag:

Leicester City - Crystal Palace 0:3 (0:2). - 31'081 Zuschauer. - Tore: 19. Benteke 0:1. 40. Zaha 0:2. 94. Sako 0:3. - Bemerkungen: Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot). 61. Gelb-Rote Karte gegen Ndidi (Leicester).

Arsenal - Newcastle United 1:0 (1:0). - 59'379 Zuschauer. - Tor: 23. Özil 1:0. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (verwarnt).

Chelsea - Southampton 1:0 (1:0). - 41'562 Zuschauer. - Tor: 45. Alonso 1:0.

Watford - Huddersfield 1:4 (0:2). - 20'026 Zuschauer. - Tore: 6. Kachunga 0:1. 23. Mooy 0:2. 50. Depoitre 0:3. 68. Doucouré 1:3. 90. Mooy (Foulpenalty) 1:4. - Bemerkungen: Huddersfield mit Hadergjonaj (Ersatz). 33. Rote Karte gegen Deeney (Watford/Foul). 61. Gelb-rote Karte gegen Hogg (Huddersfield).

Stoke City - West Ham United 0:3 (0:1). - 29'265 Zuschauer. - Tore: 18. Noble (Foulpenalty) 0:1. 75. Arnautovic 0:2. 86. Sakho 0:3. - Bemerkungen: Stoke City mit Shaqiri. West Ham United ohne Edimilson Fernandes (verletzt). 68. Lattenschuss von Arnautovic (West Ham United). Spielbeginn wegen eines langen Stromausfalls 60 Minuten verspätet.

Rangliste: 1. Manchester City 17/49 (52:11). 2. Manchester United 17/38 (37:11). 3. Chelsea 18/38 (32:14). 4. Arsenal 18/33 (31:20). 5. Burnley 18/32 (16:12). 6. Tottenham Hotspur 17/31 (30:14). 7. Liverpool 17/31 (34:20). 8. Leicester City 18/26 (27:26). 9. Everton 17/22 (21:29). 10. Watford 18/22 (27:33). 11. Huddersfield Town 18/21 (16:30). 12. Southampton 18/18 (17:24). 13. Brighton & Hove Albion 18/18 (14:23). 14. Crystal Palace 18/17 (15:28). 15. West Ham United 18/17 (17:32). 16. Bournemouth 17/16 (15:20). 17. Stoke City 18/16 (19:39). 18. Newcastle United 18/15 (16:27). 19. West Bromwich Albion 17/14 (12:22). 20. Swansea City 17/12 (9:22).