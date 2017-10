Dank 10 Punkten aus den letzten vier Spielen ist Arsenal in der Tabelle auf Platz 5 vorgerückt. Coach Arsène Wenger feierte damit einen erfolgreichen 21. Jahrestag seiner Ankunft bei Arsenal im Herbst 1996.

Gegen Brighton & Hove Albion schossen der spanische Verteidiger Nacho Monreal und der nigerianische Flügel Alex Iwobi die Tore für die Londoner.

Seit dem 0:4 in Liverpool am 27. August hat Arsenal in der Premier League kein Gegentor mehr kassiert. Die Automatismen greifen langsam, die Umstellung auf die Dreierabwehr scheint vollzogen. "Nach dem 0:4 in Liverpool haben wir als Team reagiert. Jetzt verteidigen alle zusammen, wir sind kompakter", sagte Torschütze Monreal.

Arsenal - Brighton 2:0. - 59'378 Zuschauer. - Tore: 16. Monreal 1:0. 56. Iwobi 2:0. - Bemerkungen: Arsenal bis 83. mit Xhaka.

Die weiteren Spiele vom Sonntag: Everton - Burnley (15.15 Uhr), Newcastle United - FC Liverpool (17.30 Uhr).

Rangliste: 1. Manchester City 7/19 (22:2). 2. Manchester United 7/19 (21:2). 3. Tottenham Hotspur 7/14 (14:5). 4. Chelsea 7/13 (12:6). 5. Arsenal 7/13 (11:8). 6. Watford 7/12 (11:12). 7. Liverpool 6/11 (12:11). 8. Burnley 6/9 (6:5). 8. Newcastle United 6/9 (6:5). 10. West Bromwich Albion 7/9 (6:8). 11. Huddersfield Town 7/9 (5:7). 12. Southampton 7/8 (5:7). 13. Stoke City 7/8 (7:11). 14. Everton 6/7 (4:11). 15. Brighton & Hove Albion 7/7 (5:9). 16. West Ham United 7/7 (7:13). 17. Leicester City 7/5 (9:12). 18. Swansea City 7/5 (3:8). 19. Bournemouth 7/4 (4:11). 20. Crystal Palace 7/0 (0:17).