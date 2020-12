Arsenal gewinnt dank Joker Lacazette

Anders als im Derby am Wochenende konnte Arsenal aber spielerisch nicht überzeugen. Die Gunners taten sich speziell in der ersten Halbzeit mit nur einem Schuss aufs Tor schwer. Zum Matchwinner avancierte Alexandre Lacazette. Der Franzose erzielte 21 Sekunden nach seiner Einwechslung in der 66. Minute den Siegtreffer.

Resultate und Tabelle:

Brighton - Arsenal 0:1 (0:0). - Tor: 66. Lacazette 0:1. - Bemerkungen: Brighton ohne Zeqiri (Ersatz). Arsenal mit Xhaka.

Die weiteren Spiele der 16. Runde. Montag: Crystal Palace - Leicester City 1:1. Chelsea - Aston Villa 1:1. Everton - Manchester City verschoben. - Dienstag: Burnley - Sheffield United 1:0. Southampton - West Ham United 0:0. West Bromwich Albion - Leeds United 0:5. Manchester United - Wolverhampton Wanderers 21.00. - Mittwoch: Tottenham Hotspur - Fulham 19.00. Newcastle United - Liverpool 21.00.

1. Liverpool 15/32 (37:20). 2. Everton 15/29 (26:19). 3. Leicester City 16/29 (29:20). 4. Manchester United 14/27 (30:23). 5. Aston Villa 14/26 (28:14). 6. Manchester City 14/26 (21:12). 7. Tottenham Hotspur 15/26 (26:15). 8. Chelsea 16/26 (31:18). 9. Southampton 16/26 (25:19). 10. West Ham United 16/23 (23:21). 11. Leeds United 16/23 (30:30). 12. Wolverhampton Wanderers 15/21 (15:20). 13. Arsenal 16/20 (16:19). 14. Crystal Palace 16/19 (20:29). 15. Newcastle United 14/18 (17:24). 16. Burnley 15/16 (9:20). 17. Brighton & Hove Albion 16/13 (18:25). 18. Fulham 15/11 (13:23). 19. West Bromwich Albion 16/8 (11:35). 20. Sheffield United 16/2 (8:27).