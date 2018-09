Brasilien als WM-Viertelfinalist von Russland setzte sich gegen die USA mit 2:0 (2:0) durch. Firmino (11.) und Neymar (43.) trafen in New Jersey für den fünffachen Weltmeister.

Trainer Tite setzte zu Spielbeginn auf das Team, das bei der WM gegen Belgien ausgeschieden war. Nur der Mittelfeldspieler von Liverpool, Fabinho, war neu in der Startformation.

Argentinien besiegte in Los Angeles die Auswahl aus Guatemala mit 3:0. Bei der Partie in Los Angeles sorgten Gonzalo Martinez (27./Foulpenalty), Giovani Lo Celso (35.) und Giovanni Simeone (44.) mit ihren Toren bereits vor der Halbzeit für den Endstand. Argentinien war an der WM-Endrunde in Russland in den Achtelfinals am nachmaligen Weltmeister Frankreich gescheitert.

WM-Viertelfinalist Uruguay setzte sich derweil in Houston gegen WM-Achtelfinalist Mexiko mit 4:1 durch. Barcelonas Stürmerstar Luis Suarez war mit zwei Toren und einer Vorlage der herausragende Akteur dieser Partie.