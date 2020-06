Andreas Herzog verlässt Israel nach zwei Jahren

Der 51-jährige Österreicher wird das Team in den EM-Playoffs im Herbst nicht mehr betreuen. "Es ist einfach zu viel zerstört worden durch Corona", sagte Herzog gegenüber dem TV-Sender Sky. Der frühere Spieler von Rapid Wien und Bayern München war seit Sommer 2018 Nationaltrainer von Israel.

Die Leistungen Israels waren unter Herzog durchzogen. In der Nations League 2018/19 schaffte die Auswahl des Österreichers den Aufstieg von der Liga C in die Liga B. In der EM-Qualifikation dagegen reichte es in einer Gruppe mit Polen und Österreich nur zu Platz 5. Für die EM-Playoffs qualifizierte sich Israel dank den Resultaten in der Nations League.