Die Trennung der Münchner vom 58-jährigen Italiener erfolgte unmittelbar nach der Rückkehr aus Paris, wo es am Mittwochabend eine 0:3-Niederlage bei Paris Saint-Germain abgesetzt hatte.

Bayerns CEO Karl-Heinz Rummenigge hatte schon nach jener Partie gesagt: "Es war eine ganz bittere Niederlage, über die es zu sprechen gilt, die es zu analysieren gilt und aus der wir auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen."

Diese Konsequenzen hat Bayern München nun in Form eines Trainerwechsels gezogen. Ancelotti übernahm das Traineramt in München im Sommer 2016 als Nachfolger von Pep Guardiola. In der vergangenen Saison wurde er mit dem FC Bayern Meister, derzeit liegen die Münchner in der Bundesliga nach sechs Runden drei Punkte hinter Leader Borussia Dortmund.

Als Interimstrainer wird der bisherige Assistent Ancelottis, Willy Sagnol, die Mannschaft betreuen.