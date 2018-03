In einem ausgeglichenen Nachholspiel auf der Pontaise stand es zwischen Lausanne-Sport und dem FC Basel lange 0:0. Nach einer Stunde brachte Michael Lang den FCB auf die Siegesstrasse. Es fehlte am Ende nicht viel zum zweiten Sieg im 2018. In der 89. Spielminute platzten die Siegesträume abrupt: Simone Rapp drückte eine Hereingabe Margiottas über die Linie und sicherte den Hausherren so einen Punkt. So wurden die Spieler in der Einzelkritik bewertet: