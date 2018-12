Mittelfeldspieler Martin Liechti, vom FC Basel ausgeliehen, erzielte das erste Tor in Kriens schon in der 2. Minute. Er traf mit einem Schlenzschuss von schräg ausserhalb des Strafraums in die linke obere Torecke. In der 86. Minute doppelte der eingewechselte Petar Misic nach. Die Luzerner verkürzten mit einem Tor von Skumbim Sulejmani erst kurz vor dem Schlusspfiff in der 93. Minute.

Aarau war lange Zeit das abgeschlagene Schlusslicht. Mittlerweile hat sich das Team von Trainer Patrick Rahmen ins gesicherte Mittelfeld verbessert. Kriens würde dagegen seinerseits auf den letzten Platz abrutschen, falls Chiasso am Sonntag daheim gegen Winterthur gewinnt.

Kurztelegramm:

Kriens - Aarau 1:2 (0:1). - 1500 Zuschauer. - SR Gut. - Tore: 2. Liechti 0:1. 86. Misic 0:2. 93. Sulejmani 1:2.

Rangliste:

Rangliste: 1. Servette 18/37 (39:15). 2. Wil 17/29 (21:15). 3. Winterthur 17/28 (26:25). 4. Lausanne-Sport 17/27 (30:19). 5. Schaffhausen 17/25 (24:27). 6. Aarau 18/23 (29:30). 7. Vaduz 17/19 (25:32). 8. Rapperswil-Jona 18/18 (23:32). 9. Kriens 18/16 (25:30). 10. Chiasso 17/15 (22:39).