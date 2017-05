Warum nun alles anders kommt? Weil Fischer anders tickt als der Portugiese. Stets hat er den Verein höher gestellt als sich selbst. Ob in Zürich, in Thun oder in Basel ist einerlei. Auf die nahe Zukunft und den Cupfinal angesprochen, sagt Fischer: «Natürlich werde ich in den kommenden Spielen das eine oder andere ausprobieren können. Aber ich werde das Team nicht auf den Kopf stellen. Wir ziehen das durch – bis am Schluss.»

Kurz wurde der Alltag unterbrochen. Als der FCB am Freitag in Luzern die Meisterschaft klarmachte, wurde das Samstagstraining gestrichen. Drei Tage durften sie feiern und durchatmen. Doch schon am Dienstag ging es wieder los. «Natürlich braucht man einen Moment, bis man wieder drin ist. Anfangs war es noch nicht so intensiv wie vorher. Doch dann haben wir den Rhythmus erhöht», sagt Fischer.