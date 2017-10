Alle Profifussballer auf der ganzen Welt sind so erzogen, dass sie die Step-by-Step-Leier im Schlaf herunterbeten können. Selbst beim Coiffeur sollen manche Spieler auf die Frage nach dem gewünschten Haarschnitt reflexartig mit: «Step by Step» antworten. Es gibt sogar Gerüchte, wonach es schon Fussballer gegeben habe, die ihre Kinder Step-By-Step hätten taufen wollen.

Der eine oder andere Profi soll sich die Worte ausserdem als japanische Schriftzeichen eintätowiert haben. Ob das wirklich stimmt, müsste man Yuya Kubo fragen, aber der ist jetzt in Belgien und verpasst das YuBeljahr seiner Ex-Kollegen.

Liesse ich mir eine Tätowierung stechen, würde ich mir in chinesischer Schrift auf den Unterarm schreiben lassen: «BSC Young Boys – Schweizer Meister und Cupsieger in der Yubel-Saison 2017/18! – Der Inhaber dieser Tätowierung hat schon an die Unbesiegbarkeit von YB geglaubt, als alle andern noch irgendwas von Step by Step laberten!»

Hätte das YB-Motto bei der Gründung «Step by Step» gelautet, wäre YB heute vielleicht eine Tanzschule oder ein Wanderverein. Aber die Young Boys der Gegenwart gleichen eher einem eiskalten Wirbelsturm. Der FC Sion soll sich am Sonntag warm anziehen!