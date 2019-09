In der ersten Halbzeit hielten die Young Boys den Schaden mühevoll im Rahmen. Nach der Pause und einer bemerkenswerten Leistungssteigerung verpassten sie den Ausgleich zum 2:2 nur knapp. In der 75. Minute spielten Gianluca Gaudino, Roger Assalé und Guillaume Hoarau die Defensive von Porto aus, doch der Franzose wurde wegen eines Abseits zurückgepfiffen.

Mehr Bedauern als die knappe Offside-Situation wird die komplette erste Halbzeit bei YB-Trainer Gerardo Seoane auslösen. Die Berner agierten 45 Minuten lang zu zurückhaltend. Dass sie mit dem nur knappen 1:2-Rückstand in die Pause gingen, lag an einer Mischung aus Glück und Effizienz. Fast aus dem Nichts gelang YB in der 15. Minute das 1:1. Jean-Pierre Nsame verwertete den Foulpenalty, den Fabian Lustenberger mit seinem weiten Pass und Roger Assalé mit seinem Dribbling provoziert hatten.

Der FC Porto, eigentlich ein Stammgast in der Champions League, hatte die Partie bis zur Pause fast komplett unter Kontrolle. Er zeigte sich technisch beschlagen und kombinationssicher. Die beiden Tore des Brasilianers Soares (8. und 29.) waren ein bescheidener Lohn für das Gezeigte. In der 25. Minute traf Danilo nur den Pfosten. Es war schwer vorstellbar, dass diese Equipe vor einigen Wochen in der Champions-League-Qualifikation an Krasnodar gescheitert ist, jenen russischen Klub, der etwas früher am Abend in Basel 0:5 demontiert worden war.

Schwächen zeigte Porto in der Defensive - vor der Pause ein bisschen und nach der Pause regelmässig. Weder der argentinische Goalie Agustin Marchesin noch die Abwehrreihe um den 106-fachen portugiesischen Internationalen Pepe strahlten bei den Berner Angriffen Souveränität aus. Wenn es dem Schweizer Meister gelang, das portugiesische Kombinationsspiel zu unterbrechen, führte er seine Angriffe zielstrebig aus und brachte die Defensive des Champions-League-Sieger 2004 in Verlegenheit.

Nach der Pause stand YB deutlich höher und kam einfacher und rascher in den Ballbesitz. Es war ansehnlich, was der Schweizer Vertreter in den zweiten 45 Minuten im Estadio do Dragão zeigte, auch wenn die erste klare Torchance bis in die 71. Minute auf sich warten liess. Ulisses Garcia zwang Marchesin zu einer Fussabwehr. Die Mannschaft von Gerardo Seoane gab sich nicht kampflos auf und beschränkte sich vor allem nicht darauf, Schadensbegrenzung zu betreiben.

Die Young Boys nahmen aus Porto zwar nichts Zählbares mit, doch dürfte ihnen die zweite Halbzeit gut getan haben - auch im Hinblick auf den kommenden Super-League-Spitzenkampf gegen den FC Basel. In der Europa League geht es für YB am 3. Oktober mit einem Heimspiel gegen die Glasgow Rangers weiter.

Das Telegramm:

Porto - Young Boys 2:1 (2:1). - SR Treimanis (LAT). - Tore: 8. Soares 1:0. 15. Nsame (Foulpenalty) 1:1. 29. Soares 2:1.

Porto: Marchesin; Corona, Pepe, Marcano, Alex Telles; Otavio, Uribe, Danilo, Diaz (65. Romario Baro); Marega (70. Wilson Manafa), Soares (81. Silva).

Young Boys: Von Ballmoos; Bürgy, Sörensen, Zesiger; Janko, Sierro (69. Aebischer), Lustenberger, Garcia; Assalé, Nsame (61. Hoarau), Fassnacht (73. Gaudino).

Bemerkungen: Young Boys ohne Ngamaleu, Camara, Lauper, Martins, Spielmann und Sulejmani (alle verletzt). 25. Pfosten-Kopfball von Danilo. Verwarnungen: 9. Bürgy. 52. Marcano. 90. Otavio (alle Foul).