Mathew Leckie brachte das Heimteam kurz vor der Pause mit seinem bereits 3. Saisontreffer in Führung, Bremens Captain Thomas Delaney glich nach knapp einer Stunde aus und sicherte Werder das erste Tor und den ersten Punktgewinn in dieser Saison.

Zu seinem ersten Saisoneinsatz für die Hertha in der Bundesliga kam Valentin Stocker. Der Schweizer Internationale wurde in der 71. Minute eingewechselt und hatte in der 77. Minute das 2:1 auf dem Fuss. Stockers Schuss wurde aber von Herthas Torhüter Jiri Pavlenka pariert.

Die Partie wurde von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus geleitet. Die 38-jährige Polizistin ist die erste Frau, die in der 1. Bundesliga zum Einsatz gekommen ist.

Hertha Berlin - Werder Bremen 1:1 (1:0). - 49'118 Zuschauer. - Tore: 38. Leckie 1:0. 59. Delaney 1:1. - Bemerkung: Hertha mit Stocker (ab 71.), ohne Lustenberger (Ersatz), Werder ohne Garcia (Ersatz).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 3/7 (5:0). 2. Hoffenheim 3/7 (5:2). 3. Hannover 96 3/7 (3:1). 4. RB Leipzig 3/6 (6:3). 5. Bayern München 3/6 (5:3). 6. Hamburger SV 3/6 (4:3). 7. Augsburg 3/4 (5:3). 8. Borussia Mönchengladbach 3/4 (3:3). 9. Hertha Berlin 3/4 (3:3). 10. Eintracht Frankfurt 3/4 (1:1). 11. Wolfsburg 3/4 (2:4). 12. Schalke 04 2/3 (2:1). 13. VfB Stuttgart 2/3 (1:2). 14. Mainz 05 3/3 (3:3). 15. SC Freiburg 3/2 (1:4). 16. Werder Bremen 3/1 (1:4). 17. Bayer Leverkusen 3/1 (4:8). 18. 1. FC Köln 3/0 (1:7).