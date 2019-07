Wie bei Nadal sprechen auch gegen Djokovic alle Zahlen gegen Roger Federer: 22:25 Siege, 6:9 bei Grand-Slam-Turnieren, 1:4 in Finals. Der Einzige Erfolg datiert von den US Open 2007.

Alleine ein Sieg gegen Rafael Nadal im Wimbledon-Halbfinal vom Freitagabend ist eine herkulische Leistung. Doch nun muss Federer im Final vom Sonntag (15 Uhr Schweizer Zeit) eine Hürde überspringen, an der er immer gescheitert ist: Nadal und Novak Djokovic, hat er bisher nur bei den ATP Finals 2010 im gleichen Turnier besiegt. Bei einem Grand-Slam-Turnier ist ihm das noch gar nie gelungen.

Doch seither hat Djokovic an der Church Road drei Mal gewonnen – 2014 und 2015 jeweils nach einem Finalsieg gegen Federer. Der Serbe ist auch der einzige Spieler, der gegen Federer auf Rasen mit 2:1 eine positive Bilanz aufweist.

Letztmals bezwang Federer Djokovic 2012 in Wimbledon bei einem Major-Turnier. Das war 2012 in den Halbfinals, als Federer danach auch das Turnier gewann.

Auch wenn vieles gegen den Schweizer spricht: In Wimbledon, wo Federer nunmehr 101 Matches gewonnen hat, ist er ohnehin nie wirklich Außenseiter. «König Roger» will in seinem 48 Spiel gegen Djokovic zurück auf seinen Thron. Mit dem neunten Titel läge er dann im Einzel gleichauf mit Martina Navratilova. (sih/sda/jk)