Taktstock und Ansporn

Was das bedeutet, weiss Triathlon-Olympia-Siegerin Nicola Spirig (34). «Sport ist meine Leidenschaft. Ich weiss nicht, ob ich als Mutter die bessere Sportlerin bin. Aber ich weiss, dass ich als Sportlerin die bessere Mutter bin», sagte sie einst zur «NZZ». «Ich habe den Sport früher unglaublich ernst genommen, und ich bin mir sicher, dass ich nur darum Olympiasiegerin geworden bin.» Das sagte sie im Sommer 2016, bevor sie in Rio de Janeiro als Mutter von Yannis Silber gewinnt.

Sie führt heute ein anderes Leben. Während der Stillzeit wusste sie, was sie trainiert. Wann, das gab Yannis vor. Das Kind als Taktstock, für Spirig Ansporn statt Bremsklotz. Fünf Monate nach der Geburt absolviert sie einen 3000-m-Lauf in persönlicher Bestzeit. Lockerer sei sie geworden, sie trainiere weniger, dafür mit mehr Qualität. Im Mai erwartet sie mit ihrem Ehemann Reto Hug ihr zweites Kind. Ob und in welcher Disziplin sie weitermacht, ist offen.

