Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass er sein letztes Spiel nicht bewusst geniessen konnte. Denn damals – am 5. Oktober bei der 20:30-Niederlage gegen Pfadi Winterthur – wusste Andreas Merz noch nicht, dass dies sein letztes Spiel sein würde. «Der Verein hat mir angeboten, dass ich noch ein Abschiedsspiel in Thun erhalte, aber das wollte ich nicht. Ich wollte nur spielen, wenn ich der Mannschaft helfen kann, und das war nicht der Fall», so Merz, der seine Teamkollegen bis zum Ende der Saison in den Trainings und an den Spielen begleitet hatte und im Rahmen des Playoff-Halbfinalspiels gegen die Kadetten Schaffhausen in der Thuner Heimhalle offiziell verabschiedet wurde.

Operation kein Thema

Trotz der Früharthrose in beiden Hüften kann Andreas Merz seinen Alltag schmerzfrei bestreiten. Und auch der Sport gehört für ihn immer noch dazu. «Einfach nur noch zum Plausch und sicher nicht mehr als Handballgoalie», betont er. Mit einer Operation hätte er seine Karriere allenfalls noch verlängern können.

Doch dazu war er nicht bereit. «Ich trage bereits jetzt irreparable Schäden davon. So gesehen, habe ich ohnehin schon mehr in den Sport investiert, als ich eigentlich bereit war. Die Operation war für mich daher kein Thema, denn im Alltag bin ich langfristig ohne Schmerzen, auch wenn ich nicht operiere», sagt Merz, der sein Wirtschaftsstudium abgeschlossen hat und seit bald zwei Jahren in einem 80- Prozent-Pensum für Energie Thun arbeitet.