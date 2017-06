Erst mit der Übernahme durch die Aktiengesellschaft Longbow Finance SA mit Sitz im Kanton Waadt im vergangenen Sommer kehrte wieder Ruhe ein in Hinwil. Der neue Besitzer kündigte auch sogleich an, den Standort im Zürcher Oberland auch in Zukunft beizubehalten. Verwaltungsratspräsident Pascal Picci sprach nach der Übernahme von einem «enormen Potenzial», das in Hinwil liege.

Neben dem Formel-1-Team verfügt die Sauber-Gruppe über einen hochmodernen Windkanal, in dem nicht nur die Aerodynamik der Sauber-Autos verfeinert wird, auch andere Drittparteien verpassen in Hinwil ihren Autos eine windschnittige Figur. «Bereits heute profitieren verschiedene, auch namhafte Kunden aus der Automobilindustrie davon», sagte Picci und betonte dabei, dass man nicht nur in ein Formel-1-Team investiere, sondern in die Sauber-Gruppe als Ganzes – und besonderes in den Standort Hinwil: «Das Know-how in Hinwil ist einzigartig.»

Während die sportlichen Leistungen in der Formel 1 stagnierten, konnte die Sauber-Gruppe in den letzten Jahren das Drittkundengeschäft deutlich ausbauen. In einem Interview kurz vor ihrer Absetzung betonte Kaltenborn: «Wir sind nach wie vor in den unterschiedlichsten Bereichen tätig. Was wir liefern im Drittparteiensystem, ist Engineering auf allerhöchstem Niveau. In diesem Bereich ist es uns gelungen, grosse Aufträge einzuholen.»