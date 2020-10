Als Daniela Ryf im Oktober 2018 den Ironman auf Hawaii zum vierten Mal in Folge gewinnt, pulverisiert sie ihren eigenen Streckenrekord. 8:26:18 Stunden benötigt sie für die 3,86 Kilometern schwimmen, 180,1 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen - und das, obwohl sie sich vor dem Rennen an einer Qualle verbrannt hatte und mit grossem Rückstand aus dem Wasser kam. Ryf benötigte damit nur eine halbe Stunde länger als der schnellste Mann. Als Fünfundzwanzigste im Gesamtklassement liess sie über die Hälfte der Männer hinter sich. Seither begleitet sie, ob sie will oder nicht, die Frage, ob sie dereinst alle Männer hinter sich lassen kann.



In den 1980er-Jahren gingen Wissenschafter der University of California davon aus, dass Frauen bereits im Jahr 1998 den Marathon schneller laufen werden als Männer. Sie verglichen dabei die Entwicklung der Bestzeiten in den fünf wichtigsten olympischen Laufbewerben vom 200 Meter Lauf bis zum Marathon - im Zeitraum von 1920 bis 1990. Resultat: Die Frauen verbesserten ihre Zeiten in den Sprintbewerben doppelt so schnell wie die Männer, bei den Langstrecken sogar noch schneller. Bei gleich bleibender Entwicklung, so die Prognose damals, würde der Geschlechterunterschied spätestens 2050 verschwunden sein.



Das Problem: Die Wissenschafter hatten die Weltrekordentwicklung einzig mit mathematischen Modellen analysiert, ohne zu berücksichtigen, dass die Geschichte der Frauen im Sport jünger ist als die der Männer.