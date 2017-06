Und dann war da noch sein Auftritt bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Arsenal in London. Nach der Premier League gefragt, gerät Vaclik letzten Herbst ins Schwärmen: «Ich liebe alles an England und der Premier League: Die Atmosphäre in den Stadien und darum herum. Ich träume seit Kindsbeinen davon, einmal für einen englischen Klub zu spielen.»

Vaclik ist unterdessen 28-jährig, als Goalie hat er die besten Jahre noch vor sich. Das wissen auch die Scouts. Aus England, Italien und Deutschland reisten sie im Frühling an. Auch von grossen Klubs, wie es aus Vacliks Umfeld heisst. Klubs, die das nötige Kleingeld hätten, dass auch der FCB schwach würde. Auch wenn Burgener Vaclik quasi als «unverkäuflich» erklärt hat: Eine Schmerzgrenze gibt es immer. Egal, wie zentral der Tscheche im Teamgefüge auch sein mag. Er ist eine der wichtigsten Figuren, das ist sicher, vielleicht sogar die wichtigste. Seine Ruhe, seine Sicherheit – das überträgt sich aufs Team.

Der Trainingsauftakt des FCB: