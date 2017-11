Skirennfahrer David Poisson ist bei einem Trainingssturz in Kanada ums Leben gekommen. Über die näheren Einzelheiten des Unfallhergangs sind noch nicht bestätigt. Aber: Kanadische Medien und Augenzeugen berichten, dass Poisson in einen Wald hineingerast und in einen Baum gefahren sei. Der Vorwurf steht im Raum, dass die Streckensicherung ungenügend gewesen sei.

Das Unglück geschah im Skigebiet Nakiska in der Provinz Alberta. Der 35-Jährige hatte sich dort auf die bevorstehenden Weltcup-Rennen in Nordamerika vorbereitet.