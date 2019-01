Als er erfahren habe, dass sie in der Schweiz blieben, sei Federer in Tränen ausgebrochen. Wie viel ihn mit diesem Land und den Menschen hier verbindet, offenbarte sich auch in der Woche vor den Australian Open, als er in einem Interview mit dem TV-Sender CNN in Tränen ausbrach, als er über seinen australischen Jugendtrainer Peter Carter sprach.

Carter war 2002 37-jährig während seiner Flitterwochen in Südafrika bei einem Autounfall ums Leben gekommen. «Sein Tod war ein fürchterlicher Schlag für mich und meine Familie. Er wollte nicht, dass ich mein Talent vergeude. Ich denke, es war eine Art Weckruf für mich, als er starb», sagte Federer.

Er verdanke Carter nicht nur das technische Rüstzeug, sondern habe auch Werte vermittelt bekommen. «Er lehrte mich, vor jeder Person Respekt zu haben – egal, ob diese berühmt ist oder nicht.» Tony Roche, der Australier, der von 2005 bis 2007 sein Trainer war, habe grossen Einfluss auf seinen Arbeitsethos gehabt. Ohne diesen wäre Federer 37-jährig nicht mehr einer der Anwärter auf den Titel in Melbourne.

Federer schiebt Favoritenrolle ab

Er habe in der Vorbereitung in Dubai hart gearbeitet, alles sei nach Plan verlaufen. Er habe keine einzige Einheit auslassen müssen. Allerdings trainiert der Baselbieter heute weitaus weniger als noch in den Anfängen seiner Karriere. «Mein Glück ist es, dass ich Vertrauen in mein Spiel habe. Und dass ich immer geglaubt habe, dass ich auch dann gut Tennis spielen kann, wenn ich nicht so viel trainiere.»

Obschon er seit der Halbfinal-Niederlage gegen Novak Djokovic vor drei Jahren in Melbourne unbesiegt ist, schiebt er die Favoritenrolle dem Serben zu. «Nach dem letzten Halbjahr, das er hatte, ist er unbestritten der Topfavorit.» Vor dem Duell mit dem Usbeken Denis Istomin (ATP 101) sagt Federer: «Es wäre ein grosser Fehler, jetzt schon zu weit vorauszudenken.»