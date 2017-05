Damals sprach und schrieb man auch vom gescheiterten Basler Weg des

Dialogs mit den Fans.

Genau. Umso mehr war es unser Ziel, dass die Muttenzerkurve sich bloss nicht vom Rest der Fans abspaltet oder ausgegrenzt wird. Denn Fakt ist: Diese Einheit ist wichtig und funktioniert noch immer. Natürlich würde ich diese Einheit gerne noch stärker spüren, wie ich sie letzte Woche in Millwall erlebt habe. Wo man spürt, dass das ganze Stadion mitgeht. Bei uns gibt es schon die Tendenz, dass man die Stimmung delegiert und sagt: Die Muttenzerkurve soll für positive Stimmung, aber bloss nicht für negative Nebeneffekte sorgen. Aber so funktioniert es nicht. Um im Stadion eine positive Stimmung zu erzeugen braucht es alle Zuschauer.

Millwall? Läuft da etwas?

Nein. Ein guter Bekannter von mir ist am Klub leicht beteiligt. Wir wollten das mal zusammen erleben. Also sind wir hingeflogen. Und es war gewaltig. Da singen 20 000 Fans: «Millwall, no one likes us, we don’t care.»

Wäre Millwall eine Option für Sie?

Der Besuch war rein privat.

Können Sie sich vorstellen für einem anderen als Ihren Herzensklub zu arbeiten, quasi in die Rolle von Urs Fischer zu schlüpfen?

Die Funktion, die ich beim FCB ausgeübt habe, lebt stark von Aspekten meiner Biografie. Das alles kann man nicht einfach transferieren. Ich kann mir aber vorstellen, als externer Berater für einen anderen Klub Projekte mitzugestalten, mitzudenken, mein Wissen und meine Erfahrung zu teilen. Das habe ich bereits gemacht. Nicht für Klubs, aber für Ligen und Verbände.

Das tönt nach einer weiterführenden Zusammenarbeit mit Sportdirektor Georg Heitz.

Ja. Das kann man sicher nicht ausschliessen.

Aus Fan-Optik: Welcher Verein fasziniert Sie?

Das mit der Fan-Optik ist so eine Sache. Ich bin schon zu deformiert, um das Geschäft auszublenden. Ich finde jene Klubs toll, die gut geführt sind. Was soll ich Freude haben an einem Klub, der zwar tolle Fussballer, aber auch 150 Millionen Schulden hat? Der FC Bayern ist für mich ein sehr gut geführter Klub. Spannend finde ich ihn auch, weil er auf einem höheren Niveau zwar fast die gleichen Herausforderungen zu bewältigen hat wie wir. Auch sie müssen damit leben, dass die Öffentlichkeit den Gewinn der Meisterschaft als selbstverständlich betrachtet. Fasziniert und über die volle Länge schaue ich hingegen Spiele der Premier League. Wissend, dass die Mannschaften halbe Weltauswahlen sind und nicht den englischen Fussball repräsentieren.

Wie stehen Sie der Kommerzialisierung im Fussball gegenüber?

Gewisse Premier-League-Klubs haben sich komplett von ihrer Tradition abgenabelt. Sie spielen fantastischen Fussball und haben immer noch vollbesetzte Stadien. Aber ohne dass man es registriert, wurde das Publikum einfach ausgewechselt. Das kann sich ein Schweizer Fussballklub zum Glück nicht leisten. Auf internationalem Top-Niveau geht der Trend weg von Tradition und Nostalgie. Aber man muss aufpassen. Schliesslich braucht es den Fan, um Fussball leben zu können.

Reicht es Real Madrid nicht, wenn ein Grossteil ihrer Fans in Asien und Amerika zu Hause sind?

Wenn man schaut, woher Real das Geld aus Merchandising, TV- und Vermarktungsrechten kassiert, könnte man wohl zum Schluss kommen, dass Real gut damit leben könnte. Aber für einen Klub wie Basel ist diese Frage nicht relevant. Die Zuschauereinnahmen machen bei uns 70 Prozent des Budgets aus. So gesehen, ist es fast ein Segen, dass wir in der Schweiz die Relationen zwischen Zuschauereinnahmen, TV-Geld und Vermarktung haben. Das garantiert, dass sich der Klub weiterhin nach seinen Zuschauern richtet.

Braucht die Schweiz eine Modus-Reform?

Ich begrüsse den Prozess. Aber die Frage lautet: Wie gross ist der Schweizer Markt für den Profifussball? Den Markt kann man nicht durch eine Modus-Reform vergrössern. Die Gefahr besteht auch, dass man auf etwas zurückkommt, was man vor 10, 15 Jahren verteufelt hat. Und falsch ist auch der Ansatz, wenn andere Klubs beabsichtigen, mittels einer Modus-Reform den FCB anzugreifen. Wenn sie den FCB angreifen wollen, dann muss das von innen heraus geschehen.