Mit Sion haben wir uns schon drei, vier Tage vor dem Final in einem Hotel am Hallwilersee einquartiert. Jeder Spieler bekam eine eigene Suite. Etliche Leute wurden eingeladen, um zu Motivationszwecken ihre Geschichte zu erzählen. Ich erinnere mich vor allem an einen Freestyle-Skifahrer, der nach einem Lawinenunglück eine Querschnittlähmung erlitt.

Er erzählte von seinem Unfall, aber auch von den enormen Anstrengungen danach. Denn er hatte trotz seiner Behinderung einen Traum: Wie sich dieser Mann auf die Piste zurückkämpfte, war eindrücklich und hat uns bestärkt im Glauben, dass man mit Leidenschaft auch scheinbar unerreichbare Ziele erreichen kann. Denn eines ist klar: Trotz Sions glorreicher Cup-Historie ist der FC Basel im Schweizer Fussball das Mass aller Dinge.

Auch mit GC waren wir Aussenseiter. Aber wir gingen mit der Einstellung auf den Platz, dass die Chancen 50:50 sind. Selbst, als Basel 20 Minuten vor Schluss durch einen von Grichting unglücklich abgefälschten Schuss von Steinhöfer in Führung ging, verlor ich nie die Zuversicht. Prompt gelang Hajrovic kurz nach Basels Führung der Ausgleich. Absolut verdient. Denn wir hatten mehr Torchancen und mehr Luft als der FCB.