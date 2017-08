1. Wo hat die Nationalliga A im Vergleich mit der Super League die Nase vorn?

Mirjam Betschart, GCZ: Bei uns Frauen ist der Fussball ein Hobby. Wir investieren viel Zeit dafür und sind mit ganzem Herzen dabei. Das merkt man auf dem Feld.

Rahel Tschopp, FC Luzern: Fairness und Freundschaftlichkeit. Diese zwei Attribute heben uns von der Super League ab.

Veronika Emini, Lugano Femminile: Bei uns geht es um Spass und nicht ums Geldverdienen wie bei vielen Fussballern. Deshalb entstehen bei uns auch viel engere Freundschaften zu Gegenspielerinnen. Das finde ich sehr schön.

Rachel Rinast, FC Basel: Ich vergleiche uns Frauen nicht gerne mit den Männern. Die machen ihr Ding, wir unseres. Ich hoffe einfach auf viele Fans. Wir Spielerinnen werden den Zuschauern viel Kampf und Herzblut bieten.

Lara Jenzer, FC Aarau: Wir sind schöner und attraktiver als die Männer (lacht). Und bei uns wird kein Theater auf dem Feld gemacht, wir gehen fair miteinander um.

Alison Fallet, Yverdon Feminin: Da gibt es einige Dinge (lacht). Wir simulieren weniger als die Männer, haben zudem die bessere Technik und diskutieren nicht mit dem Schiedsrichter.

Florijana Ismaili, YB: Bei den Männern gibt es viel mehr Spielunterbrüche als bei uns, weil sie immer reklamieren oder sich am Boden wälzen. Die meisten Frauenteams zeigen einen attraktiven, schnörkellosen Offensivfussball.

Barla Deplazes, FCZ: In der Nationalliga A haben wir eine familiäre Atmosphäre, auf und ums Spielfeld herum. Und ich denke, dass wir technisch den Männern überlegen sind.

2. Wie lautet das Saisonziel Ihres Vereins?

Mirjam Betschart, GCZ: Realistisch gesehen müsste unser Ziel ein Platz im Mittelfeld, irgendwo zwischen Rang drei und fünf sein. Aber ich persönlich möchte mehr. Es wäre toll, wenn wir die «Grossen» etwas kitzeln könnten. Aber GC hat eine junge Equipe. Wir haben einen langen Weg vor uns.

Rahel Tschopp, FC Luzern: Wir streben einen Platz im oberen Mittelfeld an. Wenn wir es aufs Treppchen schaffen würden, wäre das ein Riesenerfolg. Um dies zu erreichen, müssen wir vor allem gegen die vermeintlich kleinen Gegnerinnen punkten.

Veronika Emini, Lugano Femminile: So viele Spiele wie möglich zu gewinnen, um am Ende in der Tabelle weit oben zu stehen. Der Schweizer Cup interessiert uns natürlich speziell. In diesem Wettbewerb haben wir eine reelle Chance.

Rachel Rinast, FC Basel: Wenn man kleine Brötchen backen will, ist man im Fussball falsch aufgehoben. Deswegen streben wir das Double an, also den Gewinn der Meisterschaft und des Cups.