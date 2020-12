Ex-Schiri Urs Meier ausser Kontrolle: Aber er ist nicht der einzige Fussball-Experte bei blue Sport, der verbal entgleist

Am Dienstag nun die nächsten verbalen Entgleisungen. Sowohl Ex-Schiedsrichter Urs Meier wie auch Ex-Trainer Rolf Fringer und Ex-Fussballer Petric verurteilen das Verhalten der Basaksehir-Spieler. Diese zogen sich in die Kabine zurück, nachdem ihr kamerunischer Assistenztrainer Pierre Webo vom vierten Schiedsrichter rassistisch beleidigt worden sein soll.

Knapp eine halbe Stunde nach dem Vorfall in Paris diskutiert am Dienstagabend die blue-Sport-Männerrunde in der Pause das Geschehen auf den Champions-League-Plätzen. Dabei wird zwangsläufig der Spielunterbruch im Parc de Princes thematisiert. Meier weiss in Volketswil detailliert, was Minuten zuvor im 600 Kilometer entfernten Paris gesprochen wurde - bemerkenswert.

Meier, stechender Blick und strenge Mine, meldet sich zu Wort. «Negru!», soll der Rumäne gesagt haben, weiss der frühere Spitzenschiedsrichter. Auf Deutsch übersetzt heisse das Schwarz. «Es gibt schon einen kleinen Unterschied, ob man negro oder wie die Rumänen negru sagt. Das eine ist eine klare Beleidigung, das andere heisst einfach Schwarz», sagt Meier. Über die Aussenmikrofone in Paris hört man aber nur den Basaksehir-Assistenten Webo, wie er aufgebracht ständig wiederholt: "Warum nennst du mich negro?"