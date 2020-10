Es geht eigentlich um nichts: Was Sie zum Testspiel zwischen der Schweiz und Kroatien trotzdem wissen müssen

Endlich wieder Zuschauer

Sowohl in der Ukraine als auch gegen Deutschland im St. Jakob-Park spielte die Schweiz in den ersten beiden Nations-League-Spielen vor leeren Rängen. Im Testspiel gegen Kroatien im St. Galler Kybunpark sind nun zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie Zuschauer zugelassen, 5000 an der Zahl. Das entspricht 30 Prozent der Kapazität des Stadions, so wie es die Uefa vorschreibt.

Fans aus Kroatien sind keine zugelassen. Die Schweizer Spieler dürfen also auf tatkräftige Unterstützung von den Rängen zählen und auch während der Nationalhymne wird es lauter werden als noch in Basel gegen Deutschland.

Viele Coronafälle

«Wir können uns gegenseitig helfen», sagte Nationaltrainer Vladimir Petkovic zum Aufgebot von Xherdan Shaqiri. Er helfe der Mannschaft mit seinem Spielwitz und die Mannschaft hilft ihm wieder Spielzeit zu erhalten. Am Montag der Schock: Shaqiri wird positiv auf das Coronavirus getestet. Er wird sofort in seinem Hotelzimmer isoliert. Kein Comeback für Shaqiri, der seit 16 Monaten nicht mehr für die Nati auflief.

Neben Shaqiri muss die Schweiz auch auf Renato Steffen verzichten, der in seinem Verein Wolfsburg positiv getestet wurde. Steffens Klubkollege Admir Mehmedi durfte nach negativem Testergebnis verspätet zur Mannschaft stossen.

Auf Seiten der Kroaten war die Teilnahme von Genua-Akteur Milan Badelj ungewiss. Über 20 Fälle verzeichnete das italienische Serie-A-Team – darunter auch Nationalspieler Marko Pjaca, der deswegen nicht im Aufgebot steht. Badelj wiederum wurde negativ getestet und konnte wie Mehmedi verspätet dazustossen und nach St. Gallen reisen.

Wegen Shaqiris Coronafall stand die Partie kurzzeitig auf der Kippe. Die St. Galler Gesundheitsbehörden gaben aber Grünes Licht für das Spiel.