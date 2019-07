Gibt es im Tennis so etwas wie einen mythischen Platz, dann ist es zweifellos der Centre Court von Wimbledon. Es ist der Ort, an dem Legenden des Sports geboren werden – ein Olymp. Als Roger Federer, 37, und Rafael Nadal, 33, um 16.30 Uhr Ortszeit den Rasen betreten, erinnert die Szenerie eher an ein Konzert als an eine Sportstätte. Erstmals seit dem historischen Final vom 6. Juli 2008 – oder seit 4023 Tagen – treffen mit Federer und Nadal die beiden erfolgreichsten Spieler der Geschichte aufeinander. Es sind zwei Halbgötter in Weiss. Ein Spiel, auf das die Tennis-Welt seit über einem Jahrzehnt gewartet hat. Und von dem sie in Anbetracht des Alters der beiden befürchten musste, dass es nie mehr geschehen wird.

Federer hatte zuvor nur drei von 13 Duellen bei einem Grand-Slam-Turnier gegen Nadal gewonnen – und nur eines in den letzten zwölf Jahren. Erst vor vier Wochen hatte er gegen Nadal in den Halbfinals von Roland Garros in drei Sätzen verloren. Doch Wimbledon ist sein Revier, seine Bühne, sein Olymp. Im Startsatz vergibt er zwar die einzige Breakchance beim Stand von 4:3, setzt sich aber im Tiebreak mit 7:3 durch. Er serviert sieben Asse und gibt bei eigenem Aufschlag nur sieben Punkte ab. Im zweiten Satz kommt es, wie es so oft kommt gegen Nadal. Beim Stand von 1:1 vergibt Federer zwei Breakchancen, gewinnt danach nur noch drei von 23 Punkten und verliert den Satz mit 1:6.