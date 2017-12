«Es ist bekannt, dass ich an Asthma leide, und ich kenne die Regeln sehr genau», schrieb Froome in einem Communiqué seines Teams Sky. Das Mittel sei bis zu einer erlaubten Dosierung von 1600 Mikrogramm innerhalb einer Zeitspanne von 24 Stunden von der Welt-Antidoping-Agentur WADA zugelassen, wie die Verantwortlichen von Sky in der Mitteilung weiter schrieben.