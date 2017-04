Seit Jahren gehört die Schweiz zu den Spitzennationen im Beachsoccer: WM-Final 2009, EM-Sieger 2005, vier EM-Final-Teilnahmen. Währenddessen kommen führende Rasenfussball-Nationen wie Deutschland oder England überhaupt nicht auf Touren. Dabei gab es den Sport in der Schweiz vor 2001 noch gar nicht.

Dass die Schweiz sich nun berechtigte Hoffnungen auf eine Top-3-Platzierung an der WM machen darf, hat in erster Linie mit einer Gruppe von Männern zu tun: Angelo Schirinzi, Reto Wenger, Dejan Stankovic, Moritz Jaeggy und ihre Mitspieler sind teilweise schon seit 18 Jahren Teil der Schweizer Beachsoccer-Szene.

Cantona als Vorbild

Im Jahr 1999 sieht der damals 27-jährige Angelo Schirinzi die Fussball-Legende Eric Cantona in Monaco Beachsoccer spielen. «Ich habe nicht gewusst, was das ist. Aber am nächsten Tag bin ich direkt nach Monaco gereist und habe den Verantwortlichen gesagt, die Schweiz müsse da auch dabei sein», sagt Angelo Schirinzi.

«Daraufhin habe ich mich bei Beach Soccer Worldwide, das fast alle grösseren Beachsoccer-Turniere ausrichtet, beworben. Ich wollte mit einer Schweizer Mannschaft an deren Events antreten.»