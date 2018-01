Niederreiter traf nach überstandener Knöchel-Verletzung zum 1:0, 3:0 und 4:0. Folglich wurde er als bester Spieler der Partie ausgezeichnet.

Für den 25-jährigen Churer war es der zweite Hattrick in seiner NHL-Karriere. Im November 2014 waren ihm ebenfalls gegen Buffalo bereits drei Tore in einem Spiel gelungen. Niederreiter ist bis heute der einzige Schweizer Hattrick-Torschütze in der besten Eishockey-Liga der Welt.