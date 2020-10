Zug nach Sieg in Lugano Leader

Nie zuvor in der Geschichte der National League hat ein Team die ersten drei Spiele der Saison ohne Gegentreffer überstanden. Auch der HC Lugano konnte im dritten Auftritt nicht lange von diesem Rekord träumen. Schon in der dritten Minute brachte Grégory Hofmann die Gäste aus Zug 1:0 in Führung. Da EVZ-Goalie Leonardo Genoni einen sehr starken Abend einzog, brachten die Zentralschweizer den zweiten Sieg im zweiten Spiel ins Trockene.

Am anderen Ende der Tabelle holten die Rapperswil-Jona Lakers mit dem 5:1 beim weiterhin punktelosen Ambri-Piotta ihre ersten Zähler. Überhaupt gab es am Freitagabend nur Auswärtssiege. Die ZSC Lions verspielten gegen Genève-Servette eine 4:1-Führung und verloren im Penaltyschiessen. Lausanne gewann beim SC Bern 4:3, Fribourg-Gottéron in Biel 5:4.

Der übliche Auswärtssieg von Gottéron

Im zweiten Heimspiel gegen einen Gegner aus der Romandie konnten die Bieler nicht an die Galavorstellung beim Saisonstart gegen Lausanne (6:0) anknüpfen. Nur knapp vier Minuten dauerte es, ehe Goalie Joren van Pottelberghe erstmals in dieser Saison hinter sich greifen musste. Nach Daniel Brodins 1:0 liess Fribourg das Heimteam nie mehr ganz aufschliessen.

Die Drachen nützten die Führung immer wieder zu geschickt gespielten Kontern. Das vorentscheidende 5:2 kurz vor der zweiten Pause gelang Viktor Stalberg sogar in Unterzahl. Das Team von Coach-Sportchef Christian Dubé gewann zum fünften Mal in den letzten sechs Auswärtsspielen in Biel. Nicht dabei ist an diesem Wochenende Matthias Rossi, nachdem er mit einer positiv auf Covid-19 getesteten Person in Kontakt war.

Erstes Tor, aber noch immer keine Punkte für Ambri

Die letzte Saison in der alten Valascia dürfte für Ambri-Piotta eine schwierige werden. Zwar erzielte Matt D'Agostini nach insgesamt gut 126 Minuten im Powerplay zum 1:1 das erste Tor in dieser Saison für die Leventiner, zu Punkten reichte dieses aber nicht.

Im Mitteldrittel brachte Andrew Rowe die Lakers ein zweites Mal in Führung, Leandro Profico, Kevin Clark und Lukas Lhotak sorgten im Schlussabschnitt sogar noch für einen Kantersieg. Damit weist Ambri nach drei Spielen null Punkte und ein desolates Torverhältnis von 1:10 auf. Rapperswil-Jona hingegen kam nach den knappen Niederlagen in Freiburg und gegen Zug zum verdienten ersten Saisonsieg.

Lausanne kontert den SCB aus

Die zweite Reise des Lausanne HC innert einer Woche endete wesentlich besser als beim 0:6-Debakel in Biel. Zwar ging der SCB durch Captain Simon Moser schon nach zweieinhalb Minuten in Führung, doch im Mitteldrittel wendeten Lausannes neuer kanadischer Verteidigerstar Mark Barberio, Robin Leone und Joël Genazzi mit drei Toren in zehn Minuten das Blatt.

Danach mussten die Berner ihre Offensive noch weiter intensivieren, während die Waadtländer kontern konnten. Das taten sie durchaus erfolgreich. Vincent Praplan brachte die Spannung mit dem 3:4 in der 44. Minute zwar zurück, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Telegramme:

Biel - Fribourg-Gottéron 4:5 (0:2, 3:3, 1:0)

3777 Zuschauer. - SR Lemelin (CAN)/Mollard, Altmann/Progin. - Tore: 4. Brodin 0:1. 19. Mottet 0:2. 22. Hofer 1:2. 29. (28:35) Mottet (Gunderson/Powerplaytor) 1:3. 30. (29:38) Cunti 2:3. 30. (29:47) Bykov 2:4. 38. Stalberg (Unterzahltor!) 2:5. 40. (39:18) Rajala (Powerplaytor) 3:5. 60. (59:17) Brunner (Ullström) 4:5 (ohne Torhüter). - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Biel, 3mal 2 plus 5 Minuten (Herren) plus Spieldauer (Herren) gegen Fribourg-Gottéron. - PostFinance-Topskorer: Cunti; Schmid.

Biel: van Pottelberghe; Rathgeb, Fey; Kreis, Moser; Lindbohm, Ulmer; Nussbaumer, Forster; Hügli, Pouliot, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Fuchs, Ullström, Hofer; Kessler, Gustafsson, Tanner.

Fribourg-Gottéron: Berra; Sutter, Furrer; Gunderson, Chavaillaz; Kamerzin, Jecker; Aebischer; Brodin, Marchon, Stalberg; DiDomenico, Schmid, Herren; Bougro, Walser, Mottet; Sprunger, Bykov.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Rossi (krank), Abplanalp, Desharnais und Jobin (alle verletzt). Biel von 58:17 bis 59:17 und ab 59:29 ohne Torhüter.

Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona Lakers 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

2287 Zuschauer. - SR Hebeisen/Piechaczek (GER), Pitton/Gurtner. - Tore: 4. Cervenka (Jelovac) 0:1. 7. D'Agostini (Hächler/Powerplaytor) 1:1. 38. Rowe (Lehmann) 1:2. 44. Profico (Cervenka, Clark) 1:3. 50. Clark (Cervenka) 1:4. 55. Lhotak (Wick) 1:5. - Strafen: 2mal 2 plus 10 Minuten (Goi) gegen Ambri-Piotta, 5mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers. - PostFinance-Topskorer: Bianchi; Cervenka.

Ambri-Piotta: Conz; Fora, Ngoy; Hächler, Fischer; Fohrler, Pezzullo; Zaccheo Dotti; D'Agostini, Flynn, Horansky; Rohrbach, Müller, Zwerger; Grassi, Novotny, Kneubuehler; Trisconi, Kostner, Bianchi; Goi.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Egli, Sataric; Jelovac, Profico; Maier, Dufner; Randegger, Forrer; Clark, Cervenka, Schweri; Wick, Dünner, Lhotak; Lehmann, Rowe, Eggenberger; Loosli, Ness, Wetter.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Isacco Dotti, Incir, Nättinen und Pinana (alle verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Moses und Payr (beide verletzt).

Bern - Lausanne 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)

6750 Zuschauer. - SR Stricker/Stolc (SVK), Fuchs/Obwegeser. - Tore: 4. Moser (Praplan) 1:0. 23. Barberio (Genazzi) 1:1. 25. Leone (Jäger, Douay) 1:2. 33. Genazzi (Emmerton) 1:3. 35. (34:42) Praplan (Brithen, Thiry) 2:3. 36. (35:39) Marti (Grossmann, Bozon) 2:4. 44. Praplan (Brithen, Moser) 3:4. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Bern, 3mal 2 Minuten gegen Lausanne. - PostFinance-Topskorer: Haas; Jooris.

Bern: Karhunen; Untersander, Colin Gerber; Thiry, Blum; Andersson, Henauer; Beat Gerber; Sciaroni, Jeffrey, Pestoni; Praplan, Brithen, Moser; Scherwey, Haas, Bader; Berger, Neuenschwander, Heim; Jeremi Gerber.

Lausanne: Boltshauser; Heldner, Frick; Genazzi, Barberio; Grossmann, Marti; Krueger, Leone; Conacher, Jooris, Kenins; Bertschy, Malgin, Almond; Maillard, Emmerton, Bozon; Gibbons, Jäger, Douay.

Bemerkungen: Bern ohne Ruefenacht (verletzt). Bern ab 58:22 ohne Torhüter.

Resultate:

National League. Freitag: Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona Lakers 1:5 (1:1, 0:1, 0:3). Bern - Lausanne 3:4 (1:0, 1:4, 1:0). Biel - Fribourg-Gottéron 4:5 (0:2, 3:3, 1:0). Lugano - Zug 2:3 (1:2, 0:0, 1:1). ZSC Lions - Genève-Servette 4:5 (1:0, 2:1, 1:3, 0:0) n.P. - Rangliste: 1. Zug 2/6 (6:4). 2. Lugano 3/6 (9:3). 3. Fribourg-Gottéron 3/6 (9:10). 4. Lausanne 3/6 (9:11). 5. Genève-Servette 2/5 (10:6). 6. ZSC Lions 3/4 (9:11). 7. Biel 2/3 (10:5). 8. Bern 2/3 (5:4). 9. Rapperswil-Jona Lakers 3/3 (8:6). 10. Davos 1/0 (2:5). 10. SCL Tigers 1/0 (2:5). 12. Ambri-Piotta 3/0 (1:10).