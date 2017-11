Er war eine der auffälligsten Figuren der vergangenen Eishockey-Weltmeisterschaft. In Paris verzauberte Stéphane Da Costa im Trikot der französischen Nationalmannschaft nicht nur sein Heimpublikum, sondern auch die zahlreichen Talentspäher aus der NHL, die auf den Tribünen der Bércy-Arena sassen.

Nach der WM, welche der Stürmer mit sechs Toren und vier Assists auf Platz zehn der Skorerliste abschloss, war bald einmal zu lesen, dass die NHL die nächste Destination des 28-Jährigen sein würde.

Auch Stéphane Da Costa selbst liess bald verlauten, dass er nach drei erfolgreichen Jahren in der russisch geprägten KHL (insgesamt 133 Spiele, 61 Tore, 63 Assists für ZSKA Moskau) noch einmal einen Anlauf in der besten Liga der Welt nehmen möchte.

Genf statt Las Vegas

Vor seinem Moskau-Aufenthalt hatte er bereits 47 Spiele (7 Tore, 4 Assists) im Dress der Ottawa Senators absolviert. Das Expansionsteam der Vegas Golden Knights galt als eine der realistischen Destinationen in der NHL für den französischen Ausnahmestürmer.

Doch es kam alles anders: Am letzten Dienstagabend bestritt er sein erstes Saisonspiel. Nicht, wie im Mai noch erträumt und erhofft, in der NHL. Sondern in der Schweizer National League. Genf statt Las Vegas. In der angegrauten Les-Vernets-Halle statt in der topmodernen T-Mobile-Arena. Mit Kloten als Gegner statt den Pittsburgh Penguins.

Das «Urin-Problem»

Was ist passiert? Nun, hier wird’s nebulös. Nach der starken WM wurde es ruhig um Stéphane Da Costa. Im Juli war er während der «Free-Agent»-Phase der NHL kein Thema. Im August war plötzlich die Rede von einer Verletzung, die er während des Sommertrainings erlitten hatte und welche bei den Verhandlungen mit potenziellen NHL-Arbeitgebern zum Stolperstein wurden.