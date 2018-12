Die ZSC Lions und ihr Coach Serge Aubin werden keine ruhigen Weihnachten erleben. Immerhin verhinderten sie in letzter Minute, dass diese nicht noch ungemütlicher werden. Im Krisenduell glich der Meister im ausverkauften Hallenstadion gegen Fribourg-Gottéron 31 Sekunden vor Schluss im Powerplay durch Fredrik Pettersson aus - und der Schwede schoss die Zürcher nach zwei Minuten in der Verlängerung zum ersten Sieg seit dem 7. Dezember.

Als Zehnte bleiben die Löwen dennoch unter dem Strich. Noch deutlich prekärer ist die Lage des HC Davos, doch auch er schaffte einen kleinen Befreiungsschlag. Nach dem Sieg am Samstagabend in Freiburg gewannen die Bündner im zweiten Spiel unter dem neuen Chefcoach Harijs Witolinsch gegen Ambri-Piotta erstmals seit September wieder zwei Partien in Folge. Der HCD holte in den letzten drei Minuten einen 0:2-Rückstand auf und setzte sich im Penaltyschiessen durch.

An der Tabellenspitze verkürzte der SC Bern den Abstand auf den spielfreien Leader Zug auf zwei Punkte. Beim 3:0-Heimsieg gegen Lausanne stellte er die Weichen schon früh und geriet nach der schnellen 2:0 Führung nicht mehr ins Zittern.

Ein spannendes Auf und Ab lieferten sich das heimstarke Lugano und Biel. Die Tessiner führten 2:0, die Seeländer konterten mit vier Treffern in Folge, ehe Lugano wieder ausgleichen konnte. In der Verlängerung sorgte Jani Lajunen nach 75 Sekunden für die Entscheidung.

Resultate und Rangliste:

Resultate: Bern - Lausanne 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Davos - Ambri-Piotta 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0) n.P. Lugano - Biel 6:5 (2:1, 1:3, 2:1, 1:0) n.V. ZSC Lions - Fribourg-Gottéron 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) n.V.

Rangliste: 1. Zug 27/55. 2. Bern 27/53. 3. Biel 28/50. 4. Ambri-Piotta 28/46. 5. Lausanne 29/46. 6. SCL Tigers 27/45. 7. Genève-Servette 30/43. 8. Fribourg-Gottéron 29/42. 9. Lugano 27/40. 10. ZSC Lions 27/40. 11. Davos 27/25. 12. Rapperswil-Jona Lakers 28/16.