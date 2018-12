Die Zeiten ändern, das Klima auch und die Medienkultur sowieso. Aber eines bleibt gleich: die Menschen hören und erzählen gerne Geschichten. Erst recht im Eishockey, dem Sport mit der höchsten «Storytelling-Kultur». Und so kommt es, dass an kaum einem anderen Anlass so viele Geschichten erzählt und Gerüchte gestreut werden wie beim Spengler Cup. Wir können diese Kultur an einem Beispiel erklären.

Die Nacht hat sich über Davos herabgesenkt. Die Eulenvögel haben ihr Gefieder geputzt und gestrafft, um unvorsichtige Mäuse im lautlosen Flug zu jagen. Folgendes Zwiegespräch entwickelt sich in der Geisterstunde zwischen einem Chronisten und einem Herrn, der zwar beim SCB kein offizielles Amt bekleidet. Aber sein Ohr immer tief im Fuchsbau der grössten Hockeyfirma der Schweiz hat. Sein Name ist mir keineswegs entfallen. Aber er würde es nicht schätzen, seinen Namen hier zu lesen.

Die schamlosen Lügen

Der Beginn des Zwiegespräches: «Du solltest unseren Sportchef nicht ständig kritisieren.» – «Mache ich nicht.» – «Doch, machts Du. Und erst noch ganz perfide mit Andeutungen zwischen den Zeilen.» –«Bejubeln kann ich ihn ja angesichts der SCB-Transferbilanz nicht.» – «Du solltest den Alex nicht unterschätzen. Er transferiert.» – «So?» – «Ja, einen grossen Namen.» – «Aha!» – «Ja, ja, einen Nationalstürmer» – «Oha!» – «Du solltest nicht spotten. Einen Topskorer eines Teams.» – «Ja, und ich kandidiere bei den nächsten Nationalratswahlen auf der SP-Liste.» – «Ich meine es ernst. Wirklich ein guter Transfer.» – «Da bin ich aber gespannt.» – «Inti Pestoni. Mit einem Zweijahresvertrag» – «Potz Donner! Darauf wäre ich nun wirklich nicht gekommen.» Ende des Zwiegespräches.

Nun kann ein Chronist auch beim Spengler Cup nicht einfach in die Welt hinausposaunen, der Inti Pestoni (27) wechsle auf nächste Saison für zwei Jahre vom HC Davos (wo er Topskorer ist!) zum SCB. Es wird nämlich immer wieder versucht, dem Chronisten Transfer- und sonstige Bären aufzubinden. Ja, heute werden Chronisten sogar schamlos angelogen.

Also macht er sich der Chronist auf die Suche nach einer Bestätigung oder wenigstens starken Indizien. Beim SCB anfragen bringt in solchen Situationen nichts. Dort wird nur dementiert. Und Inti Pestoni äussert sich nicht zu seinen Zukunftsplänen. Wie es sich für einen Musterprofi gehört.

Erste Indizien

Der Chronist fragt nun Marc Gianola (er kümmert sich in diesen schwierigen Zeiten um die Verhandlungen beim HCD) ganz scheinheilig: «Sag mal, bleibt eigentlich der Pestoni?» – «Wir verhandeln während des Spengler Cups nicht.» – «Ja, ist mir schon klar. Aber wie ist die Tendenz? Wollt ihr ihn behalten?» – «Wir haben eigentlich unser Kernteam beisammen.» – «Also heisst das, dass Du nicht mit einer Vertragsverlängerung rechnest?» – «Wir werden sehen.» – «Denkst Du, er wechselt zu Ambri? Das Gerücht geht ja schon lange um und Du hast gute Beziehungen zu Ambri.» – «Lange Zeit glaubte ich auch, er werde nach Ambri wechseln. Aber inzwischen ist der Paolo (Paolo Duca – Ambris Sportchef; die Red.) auch nicht mehr sicher. Ich glaube nicht, dass da schon etwas unterschrieben ist.»

Der Chronist ist noch nicht zufrieden. Er weiss zwar jetzt, dass Inti Pestoni beim HCD noch nicht verlängert und in Ambri, bei seinem Stammklub (wo er auch Topskorer war), noch nicht unterschrieben hat. Also sehr, sehr starke Indizien, dass er vielleicht doch zum SCB wechseln wird.

Aber der Chronist ist noch immer nicht sicher. Eine Bestätigung aus dem tiefen Inneren des SCB wäre schon hilfreich. Da ja jetzt beim HCD alles wieder in geordneten Bahnen läuft, hat er viel Zeit, sich während des Spengler Cups auch mal um ein interessantes SCB-Transfergerücht zu kümmern.

Nach bestem Wissen

Er redet zwei Tage lang mit allerlei Exponenten, die ihren Namen an dieser Stelle nicht gerne lesen. Und eine Information ist ganz interessant. Sie kommt erstaunlicherweise von einem, der dem Chronisten ganz und gar nicht gut gesonnen ist, aber den SCB seit Anbeginn der Zeiten kennt. «Was fragst Du mich? Du hast ja gar keine Ahnung, was beim SCB läuft. Ständig schreibst Du, der Kari befehle in Bern alles. Das ist Unsinn.» – «So?» – «Ja, den Pestoni-Transfer haben die hinter seinem Rücken gemacht.» – «Pestoni-Transfer? Machst Du Witze?» – «Nein. Ich konnte es auch fast nicht glauben. Ich habe mindestens 20-mal nachgefragt, aber es stimmt.»

Nun hat der geneigte Leser also erfahren, wie der Chronist beim Spengler Cup einem interessanten Gerücht nachgegangen ist und schliesslich nach reiflicher Überlegung dazu kommt, die Meldung in die Welt zu setzen, Inti Pestoni werde zum SC Bern wechseln. Sollte Inti Pestoni doch nicht zum

SCB wechseln, so hat der Chronist immerhin den Beweis geliefert, dass er seine Arbeit beim Spengler Cup nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat.