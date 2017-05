Lajunen bestreitet derzeit mit Finnland die WM in Paris, wo er im zweitletzten Vorrundenspiel auf die Schweiz treffen wird. Er gehörte bereits 2011 im Alter von 20 Jahren dem finnischen WM-Kader an, das in der Slowakei Weltmeister wurde. Vor einem Jahr gewann er mit Finnland zudem WM-Silber.

Der Stürmer kommt vom finnischen Klub Tappara Tampere, mit dem er in den letzten zwei Saisons jeweils Meister wurde. Davor war Lajunen mit Växjö bereits Meister in Schweden geworden. In der abgelaufenen Saison erzielte der physisch starke Zweiweg-Center (1,89 m/97 kg) in 77 Spielen 44 Skorerpunkte (16 Tore).