Weitere Partien der Swiss League verschoben

Aufgrund von Symptomen bei mehreren Spielern der EVZ Academy wurde die gesamte Mannschaft auf das Coronavirus getestet und vorsorglich in Quarantäne versetzt. Deshalb musste das für Dienstag geplante Spiel der Swiss League gegen die GCK Lions erneut verschoben werden.

Ebenfalls nicht stattfinden kann die für den 10. November angesetzte Partie zwischen Thurgau und La Chaux-de-Fonds. Bei La Chaux-de-Fonds wurden gleich 13 Spieler und Staffmitglieder positiv auf Covid-19 getestet.

Das Kantonsarztamt hatte die Neuenburger nach einem ersten positiven Test am Samstag vorsorglich in Quarantäne geschickt, diese wird nun definitiv für 10 Tage umgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Thierry Paterlini kann den Trainingsbetrieb damit erst am 10. November wieder aufnehmen.