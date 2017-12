«Er spielt mit Herz»

«The Great One» ist vom Rookie-Center der New Jersey Devils in verschiedener Hinsicht begeistert. In den Bereichen Arbeitsethik und Disziplin sei der am höchsten bewertete Junior der letzten Saison herausragend, so der vierfache Stanley-Cup-Sieger. «Er nimmt seine Verantwortung wahr und kümmert sich um das ganze Team.»