Vorbereitung mit Stanley-Cup-Sieger

In diesem Sommer absolvierte er das Trainingscamp mit den Pittsburgh Penguins und wurde lange Zeit als der gesuchte Viertlinien-Center gehandelt. Erst am Anfang diesen Monats scheiterte McClement am allerletzten 23-Mann-Kaderschnitt wenige Tage vor dem ersten Saisonspiel des Stanley-Cup-Siegers. Es war gleichbedeutend mit seinem NHL-Karrierenende.

Dabei war er vor dem letzten Kaderschnitt noch hoffnungsvoll: "Die Verletzung hatte mich stark zurückgeworfen. Aber ich konnte in der Sommerpause meinen Körper wieder aufbauen und denke, ich habe noch sehr viel Benzin im Tank übrig. Ich fühle mich körperlich sehr gut", sagte der 34-Jährige im Sommer gegenüber US-Sportjournalisten.

3 Ausländer, 2 Plätze

Doch nun versucht er noch einmal beim EHC Olten Schwung in den Herbst seiner Karriere zu bringen. Experten schätzen McClements Weg in die Swiss League als überraschend ein, zumal er auch Schweizer National-League-Teams angeboten wurde.

Damit hat der EHC Olten fortan drei Ausländer im Kader, wobei nur zwei pro Spiel auflaufen dürfen. Jay McClement, Tim Stapleton und Ryan Vesce werden sich um ihren Platz bemühen müssen.

Der EHC Olten hätte ohnehin in Richtung Playoffs eine Verpflichtung eines dritten Ausländers ins Auge gefasst. Dass es nun bereits in dieser Phase der Saison passiert, hat nicht zuletzt mit der Verletzung von Ryan Vesce zu tun. Der US-Amerikaner leidet noch immer unter den Beschwerden der Gehirnerschütterung. Vesce und Stapleton hätten auf die Verpflichtung eines Konkurrenzspielers sehr positiv und professionell reagiert.

Im Idealfall könnte McClement bereits am Sonntag im Auswärtsspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers sein Debüt geben. Er landet am Samstagmorgen früh in der Schweiz und steht dem EHC Olten in der Meisterschaft zur Verfügung, sobald alle internationalen Lizenz-Formalitäten erledigt sind. Realistisch dürfte daher ein Einstand am Dienstag gegen den HC Thurgau sein. McClements Familie - er ist verheiratet und hat zwei Kinder - folgt ihm im November in die Schweiz.