Bereits am Freitag gegen die Kanadier hatten die Tschechen einen guten Eindruck hinterlassen. Sie verloren zwar 1:4, besassen aber mindestens so viele ausgezeichnete Chancen wie die Kanadier. Gegen Weissrussland holten die Tschechen Verpasstes nach. Unter die sechs verschiedenen Torschützen reihte sich auch Roman Cervenka ein. Der Stürmer von Fribourg-Gottéron traf zum wegweisenden 3:1 (36.).

Weissrussland brachte im gesamten Spiel trotz vier Powerplay-Gelegenheiten nur sieben (!) Torschüsse zustande und ziert in der "Schweizer" Gruppe B nach der zweiten Niederlage das Tabellenende.

In der Gruppe A in Köln zog die Slowakei in ihrem ersten Spiel den Kopf gegen Italien gerade noch aus der Schlinge. Bis 64 Sekunden vor dem Ende führten die Italiener völlig überraschend 2:1, ehe Libor Hudacek noch ausglich und Peter Ceresnak in der 3. Minute der Verlängerung den Siegtreffer für die Slowaken erzielte.

Im ersten Spiel führte Luganos Torhüter Elvis Merzlikins Lettland zu einem 3:0-Sieg über Dänemark. Merzlikins brillierte vor allem im ersten Drittel, das die Dänen mit 18:7-Torschüssen dominierten. Ab dem zweiten Abschnitt übernahmen die Letten auch spielerisch immer mehr die Kontrolle und siegten am Ende verdient.