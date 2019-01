Kamerzin wurde wegen eines Checks gegen den Kopf von Lausannes Stürmer Tim Traber bestraft, Herzog wegen eines Bandenchecks gegen Fribourgs Ralph Stalder. Beide Vergehen hatten am 22. Januar stattgefunden.

Eine vorsorgliche Spielsperre wurde gegen Ambris Dario Rohrbach ausgesprochen. Rohrbach war am Donnerstag beim Spiel in Genf (3:2 n.V.) wegen eines Checks gegen den Kopf von Arnaud Riat bereits in der 3. Minute mit einem Restausschluss bestraft worden.