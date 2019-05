Der 22-jährige Timo Meier, ein Produkt der Nachwuchsabteilung des EHC Herisau, hatte grossen Anteil am 4:2-Erfolg der San Jose Sharks bei Colorado Avalanche. Im ersten Abschnitt steuerte Meier innerhalb von 198 Sekunden ein Assist und ein Tor zur frühen 2:0-Führung der San Jose Sharks bei. Nur 65 Sekunden nach dem 2:2-Ausgleich Colorados liess Meier im Schlussabschnitt ein weiteres Assist folgen.

In den Playoffs gelangen Meier schon drei Tore und fünf Assists. Er stand in Spiel 3 in Denver bei allen vier Goals der Sharks auf dem Eis. Drei Treffer gelangen Logan Couture, der zu seinen Playoff-Toren 7 bis 9 kam.

In der Viertelfinalserie führen die San Jose Sharks gegen Colorado mit 2:1 Siegen, ebenso wie in der Eastern Conference die Columbus Blue Jackets (mit Verteidiger Dean Kukan) gegen die Boston Bruins. Columbus besiegte Boston vor eigenem Publikum mit 2:1.