Der Schweizer Nationaltrainer meldete den Stürmer und den Verteidiger (beide EV Zug) am späten Donnerstagabend für das Turnier an, wie der Internationale Eishockey-Verband (IIHF) via Twitter verkündete.

Suri und Schlumpf weilten seit dem WM-Start mit der Mannschaft in Paris, waren aber noch nicht zum Einsatz gekommen. Mit der Nomination des Zuger Duos ist auch klar, dass aus Nordamerika kein Spieler mehr nachrücken wird.

Suri bestreitet in Paris bereits sein fünftes grosses Turnier für das Schweizer Nationalteam. Schlumpf hatte 2014 in Minsk sein bisher einziges WM-Turnier gespielt.