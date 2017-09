Fazit

Viel Umsatz auf dem Transfermarkt haben das Team zwar ausgeglichener, aber nicht unbedingt besser gemacht. Langnaus Spiel ist geprägt von einem Übermass an defensivem Wollen und Müssen und einem Mangel an offensivem Können und Dürfen. Die ungenügende offensive Feuerkraft (124 Treffer, nur Ambri war noch schwächer) kostete letzte Saison letztlich die Playoffs. Wenn die beiden neuen ausländischen Stürmer (Antti Erkinjuntti, Aaron Gagnon) die Erwartungen nicht erfüllen und Eero Elo erneut zu wenig Energie hat, um sein Potenzial auszuschöpfen, gerät Langnau schon früh in eine Krise und muss noch im Oktober neues ausländisches Personal einstellen.

«Nordwestschweiz»-Tipp

11. Platz nach der Qualifikation